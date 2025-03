Die Produkte und Lösungen von Cromar umfassen ein breites Spektrum an Abdichtungs- und Flüssigmembranen bis hin zu Dicht- und Klebstoffen, wie Sika am Montag mitteilte. Diese würden sowohl in Wohn- als auch Gewerbeimmobilien eingesetzt. Ferner verfüge Cromar über ein modernes Fertigungswerk, welches die Produktionsstandorte von Sika ergänzen soll.