Trotz der insgesamt rückläufigen Marktentwicklung und der herausfordernden Marktsituation in China erwartet Sika in 2025 unverändert eine leichte Umsatzsteigerung in Lokalwährungen. Inklusive der neuen Einmalkosten werde die EBITDA-Marge aber neu bei rund 19 Prozent liegen. Ohne diese Kosten rechne Sika unverändert mit einer Marge im Bereich von 19,5 bis 19,8 Prozent.