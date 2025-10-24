Kurzfristig sieht die Bank Vontobel nur geringes Aufwärtspotenzial, der Margenschutz bleibe jedoch erstklassig. Die im Gesamtjahr 2025 angestrebten Ziele erscheinen laut dem zuständigen Analysten als realistisch. Und die reduzierten mittelfristigen Umsatzambitionen seien vor dem Hintergrund des schwächelnden Bausektors - insbesondere in China - verständlich. Eine positive Dynamik könnte in den kommenden Monaten durch Impulse aus der US-Wirtschaft abgestützt werden, führt der Experte aus.