Nicht zu unterschätzen ist auch die Dollarschwäche. Die US-Valuta hat seit Jahresbeginn 12 Prozent an Wert verloren. Einzelne Ökonomen gehen davon aus, dass sie sich im laufenden Jahr weiter verbilligen könnte. Entsprechend dürfte dies sowohl das in Franken gerechnete Umsatzwachstum schmälern als auch die Gewinnentwicklung bei Sika in den nächsten Monaten belasten.