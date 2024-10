Diese Themen wollen die Innerschweizer am diesjährigen «Capital Markets Day» mit Investoren, Analysten und Journalisten erörtern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An dem Anlass in Zürich unter dem Motto «Wachstum erschliessen - Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft im Bau und in der Industrie» stelle das Management wichtige Initiativen für das zukünftige Wachstum vor.