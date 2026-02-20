Der chinesische Wohnungsmarkt dürfte aber noch länger im Tief verharren. «Es fehlt nicht am Kapital, sondern an der Zuversicht, sich eine Wohnung zu kaufen», sagte er zu AWP. Daran werde sich wohl auch 2026 nichts verändern. «Unsere China-Organisation ist aber der Meinung, dass es ab 2027 aufwärtsgehen dürfte», sagte Hasler zu AWP.