Wachstum in allen Regionen

Sika ist in allen drei bearbeiteten Marktregionen gewachsen, allerdings mit gewissen Unterschieden. Am stärksten war das Wachstum in Landeswährungen in der Region Americas (+15,1%), gefolgt von Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA +13,5%), während in Asien "nur" ein Plus von 8,0 Prozent erzielt wurde.