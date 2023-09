Er wolle einer «neuen Ära» den Weg frei machen, wird Hälg am Freitag in einer Mitteilung des Sika-Konzerns zitiert. Als Nachfolger wird an der nächsten Generalversammlung von Ende März Thierry Vanlancker vorgeschlagen. Der frühere CEO des niederländischen Farben- und Lackherstellers AkzoNobel gehört seit 2019 dem Gremium an.