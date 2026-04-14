Trotz des schwierigen Umfelds bestätigt Sika den Jahresausblick: Das Management erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum von 1 bis 4 Prozent in Lokalwährungen sowie eine EBITDA-Marge von 19,5 bis 20 Prozent. «Die Bestätigung der Jahresprognosen trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheit dürfte beruhigend auf die Märkte wirken», so die UBS. Die erste Jahreshälfte dürfte für die globale Baubranche schwächer bleiben, bevor ab dem zweiten Halbjahr eine schrittweise Erholung einsetzen soll. Das Sparprogramm «Fast Forward» mit Einsparungen von 80 Millionen Franken liegt laut Management im Plan, die mittelfristigen Ziele bis 2028 wurden ebenfalls bestätigt.