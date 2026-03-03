Finanzielle Eckpfeiler der Partnerschaft nennt Sika keine. Die Partnerschaft sei aber Teil der Investitionen in Innovation und Digitalisierung, die im Rahmen des so gennannten Fast-Forward-Programms dazu beitragen sollen, bis 2028 einen positiven EBITDA-Beitrag in Höhe von 150 bis 200 Millionen Franken zu erzielen.