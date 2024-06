Der Baustoffhersteller Sika ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat seine Corporate Governance verbessert. Der neue Mann will nun auch in Zukunft die Swissness im Verwaltungsrat bewahren. Vanlancker, der zuvor CEO von AkzoNobel war, betonte in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (Samstagausgabe) aber auch die Bedeutung des Generationenwechsels im Gremium. Und er wolle weiterhin auf eine nachhaltige Akquisitionsstrategie setzen.