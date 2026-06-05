Das vergangenen Herbst lancierte Umbauprogramm «Fast Forward» sei derweil schon weit fortgeschritten. Die angekündigten Werksschliessungen seien in der Umsetzung. Mit den Massnahmen passt sich Sika in verschiedenen Ländern veränderten Marktbedingungen an - besonders ausgeprägt in China. Denn dort ist der Wohnungsbau praktisch um die Hälfte eingebrochen.