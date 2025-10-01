Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika übernimmt zu einem nicht genannten Preis den dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel A/S.
Das familiengeführte Unternehmen ist auf Mörtelprodukte spezialisiert und beliefert Bauunternehmen, Fertigteilhersteller sowie den Baustoffhandel.
Mit einer hochautomatisierten Produktion und nachhaltigen Innovationsprojekten wie Recyclingverpackungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD) stärke Marlon Sikas Position im skandinavischen Mörtelsegment, so Sika am Mittwoch in einem Communiqué.
Die Akquisition solle das Wachstum in Skandinavien beschleunigen, die lokalen Produktionskapazitäten ausbauen und Cross-Selling-Potenziale heben.
(AWP)