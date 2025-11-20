Sika hat das Unternehmen Awazil Al Khaleej Industrial Co. («Gulf Seal»), einen führenden Hersteller von Bitumen-Abdichtungsmembranen mit Sitz in Riad in Saudi-Arabien, übernommen. Mit dieser Übernahme stärkt Sika seine Marktposition in Saudi-Arabien und der Golfregion und erweitert sein Produktangebot in der Region.