Mit der Übernahme von Finja stösst ein Hersteller verschiedener Mörtel und integrierten Lösungen zum Unternehmen Sika. Finja erzielt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Franken, wie Sika am Montag mitteilte. Die Akquisition soll die Position von Sika in Nordeuropa stärken. Ausserdem sollen die erweiterten Vertriebskanäle «bedeutende» Cross-Selling-Potentiale eröffnen.
Mit der Integration von Finja baut Sika seine Kapazitäten in Schweden weiter aus und bietet Kunden künftig eine breitere Palette lokal produzierter Lösungen an. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Finja stellt verschiedene digitale Lösungen wie Produktauswahl-Tools und EPD-Rechner zur Verfügung, mit deren Hilfe Kunden ihre Projekte effizienter planen und durchführen können. Die Lösungen sind auf die Steigerung der Effizienz und der Nachhaltigkeit im Bauwesen ausgerichtet.
Finanzielle Angaben zur Übernahmen werden keine gemacht.
(AWP)