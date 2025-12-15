Mit der Übernahme von Finja stösst ein Hersteller verschiedener Mörtel und integrierten Lösungen zum Unternehmen Sika. Finja erzielt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Franken, wie Sika am Montag mitteilte. Die Akquisition soll die Position von Sika in Nordeuropa stärken. Ausserdem sollen die erweiterten Vertriebskanäle «bedeutende» Cross-Selling-Potentiale eröffnen.