Mit dieser Übernahme stärke Sika ihre Position im globalen Markt für Kleb- und Dichtstoffe und erweitere ihre Produktionskapazitäten sowie die geografische Präsenz. Die Fertigungsstandorte von Akkim ergänzten das bestehende Produktionsnetzwerk von Sika und schaftfen eine effiziente Basis für weiteres Wachstum im Bereich verteilerorientierter Kleb- und Dichtstoffe, heisst es. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet.