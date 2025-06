Das Joint Venture, an dem beide Unternehmen je zur Hälfte beteiligt sind, wird seinen Sitz im Raum Zürich haben und soll im zweiten Halbjahr 2025 operativ tätig werden. Es wird als eigenständiges Unternehmen geführt. Erste Pilotprojekte wird das Joint Venture in Deutschland, Österreich und in der Schweiz abwickeln.