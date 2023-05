Die letzten Wochen bescherten den Anlegerinnen und Anlegern an den Edelmetallmärkten schmerzhafte Verluste. Regelrecht unter die Räder geriet dabei die Silber-Unze. Ihr Preis fiel gestern Donnerstag zeitweise in die Nähe von 22,75 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März. Vom Jahreshoch von Anfang Mai bei 26,15 Dollar aus betrachtet errechnet sich ein Minus von fast 13 Prozent. Nur dem erstarkten Dollar ist es zu verdanken, dass die Bilanz aus Schweizer Sicht nicht ganz so negativ ausfällt.