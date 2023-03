"Die Investoren warten jetzt auf Klarstellungen der grossen Banken, ob und in welchem Ausmass die Probleme von SVB Financial auch auf sie zutreffen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Viele Banken hielten Anleihen, deren Kurse teilweise deutlich eingebrochen seien, sagte der Analyst. Der Markt fürchte jetzt eine Implosion in den Bilanzen der Banken. Auch deutsche Geldhäuser stünden jetzt im Visier, weil der Startup-Finanzierer SVB Financial etwas offenbart habe, was auch sie angehen könnte: unrealisierte Verluste im Anleiheportfolio, sagt Stanzl.