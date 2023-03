Mehr als ein Dutzend Greenoaks-Kunden beherzigten die Warnung und zogen in den letzten Monaten schätzungsweise 1 Milliarde Dollar von der Bank ab, berichtete eine Person, die mit den Bankbeziehungen der Start-Ups vertraut ist. “Im schlimmsten Fall will man lieber der Erste sein, der Einlagen abzieht, als der Letzte”, schrieb Mehta. Er warnte in der Mail, dass auch die First Republic Bank gefährdet sei.