Der Hersteller von Wafern – Siliziumscheiben für die Chip-Produktion – erwartet nun einen Umsatzrückgang von weniger als zehn Prozent und eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 23 bis 25 Prozent, wie er am Donnerstag mitteilte. Bisher hatte Siltronic ein Umsatzminus von zehn Prozent und eine Marge von 21 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt. «Positiv ist, dass die Endmärkte, unter anderem getrieben durch Künstliche Intelligenz, bereits in diesem Jahr wieder ein Wachstum verzeichnen werden», sagte Vorstandschef Michael Heckmeier. Der Ordereingang wachse angesichts der hohen Bestände noch nicht, die Preise seien im zweiten Quartal aber nahezu stabil gewesen.