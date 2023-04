Alberto Zangrillo und Fabio Ciceri gaben am Donnerstag in ihrer ersten Stellungnahme zum Gesundheitszustand des 86-Jährigen zudem bekannt, dass er seit längerem an Blutkrebs leide, der Chronischen myelomonozytären Leukämie (CMML). Die Lungenprobleme stünden damit in Verbindung. Seit wann das Krebsleiden besteht, wurde nicht bekannt.