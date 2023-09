Mit der Moonswatch schuf Swatch letztes Jahr einen weltweiten Hype, der bis heute anhält. Das geniale Konzept: Elf farbige Kunststoffuhren für jeweils 250 Franken als Hommage an die Omega Speedmaster Professional – der ersten Armbanduhr, die auf dem Mond war. Weltweit bildeten sich Schlangen vor den Swatch-Läden und bis heute ist es schwierig, das begehrte Modell «Mission to Neptune» zu ergattern. Auch ich liess mich anstecken und kaufte meiner Frau – nach ein paar erfolglosen Versuchen im Swatch-Shop in Bern – die «Mission to Venus», während ich von ihr die «Mission to Mercury» bekam.