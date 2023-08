Auch die Richemont-Aktie hatte in den letzten Wochen mit rückläufigen Kursen zu kämpfen. Mit einem Plus von knapp 3 Prozent seit Januar ist die bisherige Jahresbilanz jedoch noch immer positiv. Nicht so bei der Swatch-Inhaberaktie. Diese notiert mittlerweile fast 7 Prozent unter dem Stand von Anfang Jahr.