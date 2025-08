Angesichts der Gewinnwarnung und der erwarteten Umsatzkürzungen war es kaum verwunderlich, dass die Aktie in den letzten Tagen deutlich unterdurchschnittlich abschnitt, meinte JPMorgan-Analyst Richard Vosser in einer Kundennotiz am vergangenen Donnerstag. Der hierzulande wegen seiner Abdeckung von Novartis und Roche bekannte Analyst betonte, dass die Verkäufe von Wegovy gut vorankämen. Derweil verlaufe die Durchdringung aufgrund der Nachfrage und des Wettbewerbs etwas langsamer als erwartet. Bei der zweiten Schlankheitsspritze Ozempic wird das Wachstum durch den Wettbewerb in den USA beeinträchtigt. Trotz dieses Gegenwindes hält der JPMorgan-Experte Vosser an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 451 dänischen Kronen fest.