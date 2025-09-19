Laut dem Experten Craig könnten enttäuschende Geschäftsergebnisse der grossen Technologiekonzerne angesichts ihrer hohen Bewertungen einen Kurssturz auslösen, so wie dies bereits im April zu beobachten war. Angesichts der hohen Investitionen der grossen Cloud-Anbieter könnten die Marktteilnehmer, falls diese Investitionen nicht zu höheren Umsätzen führen, die Bewertung dieser Unternehmen neu beurteilen, so Craig. Er sieht derzeit wenig weiteres Aufwärtspotenzial für US-Aktien, während Europa von fiskalischen Anreizen profitieren könnte. Japan wiederum könnte von Unternehmensreformen profitieren und die Schwellenländer zeichnen sich durch attraktive Bewertungen aus.