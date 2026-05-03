Dabei sinkt die Geburtenrate kontinuierlich. Jetzt der Ruf nach noch mehr Arbeit. Schaffen wir uns selbst ab? Ja klar. Es ist auch eine komische Vorstellung, dass sich Menschen künstlich das Leben schwer machen. Wir schaffen Strukturen, die am Schluss nicht zu einem Alltag führen, der eigentlich glücklich macht. Das Ideal einer Doppelverdiener-Familie, in der beide im Optimalfall 100 Prozent arbeiten, führt häufig zu einem gestressten Leben. Männer und Frauen reagieren darauf, indem sie häufiger auf Kinder und Familie verzichten. Wie Erfahrungen aus verschiedenen Ländern zeigen, steigen die Geburtenraten auch nicht wieder an, wenn man Kitas subventioniert. Vielen jüngeren Menschen dämmert es langsam: Beruflicher Erfolg, Kinder, faszinierender Alltag und Entspanntheit lassen sich nur schwer kombinieren.

Wir lösen unseren Arbeitskräftemangel durch die Zuwanderung, die mit der 10-Millionen-Initiative schwer unter Druck gerät.

Wir haben uns in der Schweiz so eingerichtet, dass wir gewisse Jobs nicht mehr selbst machen wollen und dafür Leute aus dem Ausland holen. Das geht relativ einfach. Sei es die Arbeit in der Gastronomie oder Pflege, aber auch Ingenieure und Ärzte. Das sind zwei relativ anstrengende Studiengänge. Als Ingenieur verdient man nicht mal speziell viel. Da denkt sich mancher: Ich studiere lieber Betriebsökonomie, arbeite als Manager, verdiene besser und stehe auch mehr im Mittelpunkt. Zudem erleben wir in der Schweiz etwas, das ich als Luxemburgisierung bezeichne.