Konkret gebüsst werden die Grossbank UBS, die mittlerweile von der UBS übernommene Credit Suisse, die Zürcher Vermögensverwaltungsbank Julius Bär sowie die Liechtensteiner LGT Bank. Die höchste Geldstrafe aller neun Institute geht dabei an die Credit Suisse, wie einer Mitteilung der Monetary Authority of Singapore (MAS) vom Freitag zu entnehmen ist: Sie erhält eine Busse von 5,8 Millionen Singapur-Dollar (3,6 Millionen Franken) aufgebrummt. Die UBS wird mit einer Geldstrafe in Höhe von 3 Millionen SGD (1,9 Millionen Franken) gebüsst.