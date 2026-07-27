Die Währungsbehörde von Singapur (MAS) teilte mit, sie werde ‌den Aufwertungspfad ihres wechselkursbasierten Steuerungsbandes ‌leicht anheben. ​Von 16 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Analysten hatten zwölf eine unveränderte Politik erwartet. «Die Kerninflation wird voraussichtlich ab ‌Juli anziehen und hoch bleiben, dürfte sich aber ab Mitte 2027 spürbar ​abschwächen», erklärte die MAS. Die ​Notenbank hatte ihren ​Kurs bereits im April verschärft, die jetzige ‌Anpassung falle jedoch geringer aus. Die jährliche Kerninflationsrate lag im Juni ​bei ​1,6 Prozent, ⁠während die Wirtschaft im zweiten ​Quartal den ⁠vorläufigen Daten zufolge um unerwartet starke ‌5,7 Prozent wuchs.