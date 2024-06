Nun prüft der Verband die Einführung eines Lizenzierungssystem und will so Mindeststandards setzen und die Qualität auf dem Schweizer Markt sicherstellen. Um die Bedeutung der Branche genauer zu dokumentieren, hat die Swiss Single Family Office Association (SFOA) ausserdem in Zusammenarbeit mit der HSG und der Grossbank UBS eine Studie erstellt, die am Dienstagabend in St. Gallen vorgestellt wurde.