"Die Zinsmärkte sind bullish für Anleihen mit einem wachsenden Konsens darüber, dass die Fed mit Zinserhöhungen fast fertig ist", sagte Andrew Ticehurst, Zinsstratege in Sydney bei Nomura. "Die Wahrnehmung ist, dass ihre zukünftigen Massnahmen möglicherweise nicht mehr so falkenhaft sein werden, wie die aktuelle Mitteilungen das vermuten lassen. Die Hunde bellen laut, beissen aber nicht", so seine Konklusion.