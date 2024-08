Die stark zugenommenen Unsicherheiten über den Konjunkturverlauf der USA oder den zukünftigen Zinszyklus der Bank of Japan haben Anleger dazu gebracht, ihre Portfolios in sogenannte «sichere Häfen» umzuschichten. In diesem Zusammenhang hat sich nicht nur der Schweizer Franken aufgewertet, sondern auch Schweizer Bundesobligationen sind in den Fokus der Anleger gerückt. Die Zinssätze der fünf- oder zehnjährigen Bundesobligationen sind infolge der hohen Nachfrage gefallen. Sie dienen als Richtungsmesser für die Festhypotheken in der Schweiz.