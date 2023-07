Der britische Ölriese Shell tritt aufgrund der gesunkenen Öl- und Gaspreise bei seinem geplanten Aktienrückkauf hingegen leicht auf die Bremse. In den nächsten drei Monaten will der Konzern Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückzukaufen, nachdem es in den vorangegangenen drei Monaten 3,6 Milliarden Dollar waren. Im Juni hatte Shell angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte Aktien im Wert von mindestens fünf Milliarden Dollar zurückzukaufen.