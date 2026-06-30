An den Finanzmärkten ⁠wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bei der nächsten ​Sitzung am 23. Juli ⁠derzeit mit rund 33 Prozent bewertet. Vollständig eingepreist ist ein solcher Schritt erst für ‌Oktober. Nach der aktuellen Basisprognose der EZB wird ihr Zielwert einer Inflation von zwei Prozent erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erreicht. Eine ‌weitere Zinserhöhung soll verhindern, dass die gestiegenen Energiepreise auf die ​breitere Wirtschaft durchschlagen und Zweitrundeneffekte auslösen. Diese seien bislang jedoch vernachlässigbar, hiess es von den Insidern.