Der Dollar schwächelt. In nur drei Sitzungen wertete er sich gegenüber dem Franken von 0.8727 bis auf 0.8522 Am Mittwoch ab und befindet sich wieder fast auf dem Niveau von Anfang August. Damals fielen die US-Börsen aus Angst vor einer US-Rezession kurzzeitig um fast acht Prozent und die Anleger suchten Schutz in sicheren Häfen wie dem Franken. In den letzten drei Monaten hat der Dollar über 6 Prozent gegen die Schweizer Währung verloren.