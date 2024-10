Am Zürcher Bucheggplatz steht eine Rarität: Eine Schnellladestation der Firma Electra. Davon gibt es in der Schweiz erst zwei, es sollen aber schon bald weit über hundert sein. Das Besondere an diesen Ladestationen: Sie stehen nicht an der Autobahn, sondern an vielbefahrenen Strassen in Zentren, immer in der Nähe von Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Das E-Auto aufladen während eines kurzen Zwischenstopps - das ist die Idee.