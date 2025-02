Das Mittel ist für das Unternehmen von zentraler, wenn nicht überlebenswichtiger, Bedeutung. Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen im Bereich der Gewichtsreduzierung erfolgreich sein muss, da seine derzeitige Pipeline langfristig nicht ausreichen wird, um seine Einnahmen wieder aufzufüllen. MariTide ist sehr vielversprechend, da es seltener eingenommen werden muss als die wöchentlichen Spritzen von Eli Lilly oder Novo Nordisk. Es befindet sich in der Testphase und lieferte dazu eine enttäuschende Studie im Jahr 2024. Weitere Ergebnisse aus dieser Studie werden im Laufe des Jahres erwartet, so das Unternehmen. In der Zwischenzeit steht fast ein Drittel des Portfolios von Amgen vor dem Auslaufen von Patenten, und zwei seiner umsatzstärksten Knochenmedikamente, Prolia und Xgeva, werden in diesem Jahr durch billigere Biosimilars konkurrenziert.