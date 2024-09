Im September hat sich der Höhenflug mit der Aussicht auf sinkende Zinsen noch einmal beschleunigt und das Edelmetall so wertvoll gemacht wie nie. Während Staatsanleihen oder Festgeldkonten weniger Zinsen abwerfen, wird das Edelmetall für viele Anleger immer beliebter. Am Freitag wurde an der Börse in London für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) der Rekordpreis von 2.572,98 US-Dollar gezahlt. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung ein Rekordhoch bei 2319,30 Euro je Unze.