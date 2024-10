Der Nettogewinn sank auf 5,11 Milliarden Dollar von 5,78 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, wie die viertgrösste US-Bank am Freitag mitteilte. Belastet wurde das Ergebnis einerseits von einer gedämpfte Kreditnachfrage und andererseits von höheren Zinszahlungen an Einleger. Der Nettozinsertrag, also die Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Ausgaben für Einlagen, sank im Quartal bis Ende September um elf Prozent auf 11,69 Milliarden Dollar. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 11,87 Milliarden Dollar gerechnet.