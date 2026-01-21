Swiss Re dürfte 2025 zwar die eigenen Jahresziele erreichen, allerdings sei die Preisentwicklung bei der Erneuerungsrunde im Januar schwächer als erwartet - ein Frühindikator für sinkende Margen - und der Preisdruck dürfte sich im Jahresverlauf verstärken, schreibt der Analyst Andrew Baker. Der Höhepunkt des Zyklus dürfte insgesamt überschritten sein. Im Branchenvergleich seien die Titel zudem teuer bewertet, was das Abwärtsrisiko erhöhe, so der Experte weiter.