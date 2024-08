Mit einem kurzfristigen spürbaren Anstieg der Immobilienpreise rechnet Tolckmitt gleichwohl nicht. «Wir gehen davon aus, dass die sich abzeichnende Seitwärtsbewegung noch einige Quartale anhalten wird», fügte er hinzu. Verglichen mit dem ersten Quartal entwickelten sich die Wohnimmobilienpreise in den Metropolen im Frühjahr uneinheitlich: Während sie sich in Düsseldorf (-0,5 Prozent), München (-0,4 Prozent) und Stuttgart (-0,2 Prozent) leicht verringerten, stand in Frankfurt am Main (+0,5 Prozent), Hamburg (+0,6 Prozent), Köln (+1,1 Prozent) und Berlin (+1,2 Prozent) jeweils ein Plus zu Buche.