Dadurch sei der ausgewiesene Cashflow höher ausgefallen, schrieb das Blatt unter Berufung auf ⁠interne Dokumente und Insider. In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen erklärte Worldline, dass seine Bücher von einem Prüfungsausschuss systematisch kontrolliert worden seien. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine Jahresziele.