Zeitweise markierten die Titel mit 7,65 Euro ein Rekordtief. Nach Informationen der «Financial Times» soll das französische Fintech-Unternehmen vor 2023 im Vorfeld von Bilanzvorlagen wiederholt Zahlungen von Lieferanten zurückgehalten und Vorschüsse von Kunden verlangt haben.
Dadurch sei der ausgewiesene Cashflow höher ausgefallen, schrieb das Blatt unter Berufung auf interne Dokumente und Insider. In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen erklärte Worldline, dass seine Bücher von einem Prüfungsausschuss systematisch kontrolliert worden seien. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine Jahresziele.
Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group hält aktuell 10,5 Prozent der Aktien an Worldline. 2018 verkaufte die SIX ihre Zahlungsverkehrssparte SIX Payment Services an Worldline und erhielt im Gegenzug rund 2,75 Milliarden Franken in bar und Worldline-Aktien, wodurch SIX zunächst rund 27 Prozent hielt. In den folgenden Jahren reduzierte SIX ihren Anteil schrittweise.
Aufgrund des massiven Kursverlusts der Worldline-Aktie musste SIX in den letzten Jahren wiederholt hohe Wertberichtigungen auf diese Beteiligung vornehmen, hat das Paket jedoch bisher strategisch gehalten.
(Reuters/cash)