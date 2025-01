Die Mehrheit der Erlöse aus dem IPO soll dazu verwendet werden, das Hauptprodukt BV100 zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen durch die klinische Phase III zu bringen. BV100 soll gegen Infektionen eingesetzt werden, an denen bis zu 50 Prozent der Patienten sterben, so die Gesellschaft. Zudem will BioVersys zusammen mit GSK ein Medikament gegen Tuberkulose entwickeln. Das Unternehmen aus Basel mit 26 Mitarbeitern hatte seine Börsenpläne vergangene Woche bekanntgegeben.