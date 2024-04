Der Schokoladehersteller habe auf die Ergreifung eines Rechtsmittels verzichtet, teilte die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag mit. Daher sei die Busse mit Entscheid am 13. Februar 2024 rechtkräftig. Der Sanktionsantrag basiert laut SER auf Verstössen gegen das Kotierungsreglement und der Richtlinie der Ad-hoc-Publizität.