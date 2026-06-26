Noch kein «attraktives Modell» bei Sparks

Mit Blick auf das KMU-Segment Sparks räumte Sibbern ein, dass SIX noch nicht die richtige Formel gefunden habe. «Wir haben noch kein einfaches und attraktives Modell gefunden, um KMU dazu zu bewegen, an die Börse zu gehen.» Das Potenzial sei jedoch «fantastisch».