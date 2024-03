Die SIX habe sich Allfunds angesehen, sagte der SIX-CEO im Interview. «Wir denken nicht, dass das etwas für uns ist.» Im Januar hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass SIX einen Allfunds-Kauf erwäge. Die in Amsterdam an der Börse Euronext kotierte Allfunds befinde sich auf der Suche nach Käufern.