Ein Fünftel arbeitet in Spanien

Bis Ende 2027 strebt die SIX ein Ertragswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Die Marge beim Betriebsgewinn EBITDA soll sich von 28 Prozent im Jahr 2024 auf über 40 Prozent verbessern. Ausserdem will die SIX ihre Kostenbasis in den nächsten drei Jahren um mehr als 120 Millionen Franken senken. Der Betriebsaufwand lag im vergangenen Jahr bei 1,14 Milliarden (+4,1 Prozent).