Es hat sich jetzt also ein Stau gebildet mit IPO-willigen Kandidaten: Die Pipeline würde 15 Börsengänge hergeben, hatte Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange, zuletzt Anfang Dezember ebenfalls im Interview mit AWP gesagt. In den Startlöchern steht der Hautpflegespezialist Galderma, der bereits nächste Woche an die Börse kommen will.