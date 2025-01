Mit dieser Akquisition verstärke SIX ihr Engagement im Schweizer Fondsmarkt und gewährleiste die «Bereitstellung transparenter, zuverlässiger und konsistenter Daten» für in- und ausländische Fonds, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Konkret übernimmt SIX diejenigen Aktien der SFD, die bisher von der Asset Management Association Switzerland (AMAS) gehalten wurden, und wird damit alleinige Aktionärin von SFD. Die Transaktion wurde am (gestrigen) Donnerstag abgeschlossen.