Die SIX hatte «ETF Quote on Demand» 2020 lanciert, um den ETF-Handel an der Börse zu steigern. Bei «Exchange Trades Funds» handelt es sich zwar um Anlagefonds, die an einer Börse kotiert und handelbar sind. Allerdings werden sie in der Praxis aus verschiedenen Gründen oftmals nicht über die Börse abgewickelt.